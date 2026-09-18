Як повідомляло ІншеТВ, “Карпатський регіон – це ворота для маршрутів із Південного Кавказу та Азії через Чорне море”, – сказав Зеленський на установчому саміті “Карпатської вісімки”, який пройшов сьогодні на Івано-Франківщині (ФОТО)

Пізніше під час спілкування лідерів 8 карпатських країн з журналістами він сказав таке:

-Сьогодні в наших Карпатах – перша зустріч у такому форматі, форматі Карпатської ініціативи. С8 – це формат, який об’єднає всі держави нашого Карпатського макрорегіону та наших сусідів – усіх тих європейців цієї частини континенту, які поважають незалежність народів, об’єднану Європу та наше бажання жити в мирі й жити в безпеці. Ми вже багато співпрацюємо разом у питаннях нашого захисту, ми працюємо – ви це знаєте – в енергетиці, у шляхах експорту та імпорту товарів – це дуже важливо, логістика – один з основних пріоритетів, особливо під час війни, працюємо в гуманітарному аспекті, у підтримці людей і громад, у нашій взаємодії на рівні Євросоюзу. І цілком логічно та правильно, що ми переводимо це на інший рівень, я б сказав, на більш сильний рівень спільної роботи та спільної координації. Сьогодні є відповідний наш спільний документ, який підтверджує готовність працювати саме так, – учасники зустрічі погодили декларацію.

У Європі традиційно є формати саме такої взаємодії на рівні макрорегіонів. Є робота в рамках, зокрема, Дунайського макрорегіону, Балтійського макрорегіону, і це можна реально доповнити роботою в рамках нового формату Карпатського макрорегіону, який поєднує всіх нас: Румунію, Польщу, наших сусідів тут – Чехію, Словаччину, Угорщину, також Сербію та Австрію. Тобто це наші такі лінки, якщо можна так сказати, лінки через Карпати з багатьма в Центральній та Південно-Східній Європі. Я хочу подякувати вам, друзі, що ви сьогодні тут із нами, у Гуті на Франківщині, і кожен такий візит в Україну, ваша участь у таких спільних зустрічах, спільних ініціативах та проєктах – це завжди про підтримку нашої держави, людей передусім, підтримку всієї Європи, особливо в такий час, у час війни.

Ще не так давно Карпати мислилися виключно як місце краси, природної краси, сили, культурної сили. Місце великої історії, яка була. Зараз, у час російської агресії, усе дуже змінюється. Карпатський макрорегіон став однією з найбільш надійних основ нашого захисту. Тобто це про силу, яка є і буде. У Карпатському макрорегіоні пішов зовсім інший промисловий розвиток, багато значно більш вагомої логістики, енергетичні зв’язки стали значити набагато більше, ніж раніше. Карпати – це зараз джерело сили в повному сенсі цих слів. І тому – новий формат. І тому – нові перспективи. І, що дуже важливо, що не просто діалог, а нові домовленості.

Ми сьогодні започаткували ініціативу на рівні лідерів, на рівні державному, але разом із нами сьогодні тут – представники регіонів, багатьох громад наших країн, бізнесу наших країн. Сьогодні в другій частині Карпатської ініціативи, у другій частині цього саміту – в економічній – будуть вагомі домовленості фінансові та інвестиційні. У нас будуть близько 550 представників бізнесу, з усіх наших країн, підготовлені інвестиційні й торговельні угоди на мільярд євро – це хороший старт: енергетика, логістика, інфраструктура, кроссекторальні угоди. Далі буде більше. Тільки сьогодні тут буде представлено майже 100 бізнес-проєктів від усіх восьми країн Карпат, і загальний обсяг цих проєктів – майже 40 мільярдів євро. Це те, що реально може працювати на наші країни, реально працювати на наші з вами спільні Карпати.

Ми виходимо з того, що найближчими роками економічне зростання у Карпатському макрорегіоні, може бути вдвічі швидшим, ніж у середньому по Євросоюзу. Відбудеться також молодіжний форум, і його учасники та учасниці представляють усі країни Карпат. І ми будемо працювати, щоб зробити на рівні Євросоюзу особливу Карпатську макростратегію, і це дозволить залучити більше європейських коштів для підтримки країн та громад Карпат. Важливо, щоб політика Євросоюзу для згуртованості у Європі, для реальної підтримки регіонів і громад завжди отримувала увагу й завжди отримувала відповідні ресурси.

Звісно, зараз та протягом наступних років багато уваги питанням безпеки – це пріоритет, ми це відчуваємо, зрозуміло, відчуваємо дуже гостро, – нашої транскордонної взаємодії, логістики й торгівлі. Ми дійсно вже підтримуємо одне одного – я хочу подякувати партнерам, друзям, – наші шляхи працюють, країни працюють, і наші порти дуже важливі, залізниця дуже важлива, дороги дуже важливі. Все це повинно працювати. Особливо коли блокується цією війною, Росією блокується Чорне море, вони також намагаються блокувати логістику між нами. Ми про це говорили між нами: Польщею, Румунією, Молдовою. Тому, як я сказав, питання безпеки, логістики – це в принципі сьогодні таке спільне питання і, безумовно, спільний виклик.

Також є кілька проєктів, які будуть підтримувати енергетичну безпеку для всіх нас. Ми будемо обов’язково залучати додаткові сили, додаткове інвестування. Це такі плани, які не на майбутнє, а це на сьогодні ми повинні зробити. І тому я дуже радий, що є, як то кажуть, outcome із саміту, у другій частині, ввечері, буде відкриття економічної частини, а завтра будуть працювати бізнеси, регіони, громади між собою.

Дуже дякую ще раз партнерам. Дуже розраховую, що ми будемо продовжувати цю ініціативу.