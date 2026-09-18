Громада УПЦ МП Свято-Михайлівського храму міста Первомайськ 15 вересня провела збори, на яких вирішила разом з настоятелем, протоєреєм Романом Михайлюком, приєднатися до ПЦУ.

Про це повідомляє РІСУ з посиланням на інформацію о.Романа.

На зборах були присутні 34 активні члени громади, з них 31 особа підтримала рішення про зміну юрисдикції, 2 особи були проти і одна утрималася.

У відповідь у Вознесенській єпархії УПЦ МП видали наказ, яким протоєрей Роман Михайлюк заборонений у священослужінні. Документ датований 14 вересня, а на фейсбук-сторінці єпархії опублікований 17 вересня. За словами о. Романа, наказ вийшов наступного після зборів, але його подали заднім числом, 14 вересня.

Про те, що такі збори заплановані, в єпархії знали – до вірян приїздив місцевий благочинний, намагався переконати людей не переходити до ПЦУ. Проте віряни, за словами настоятеля, «для себе вже все вирішили».

Як розповів РІСУ о Роман Михайлюк, з початком повномасштабної війни для його громади стало трагедією і розчаруванням, що РПЦ підтримала цю агресію. Вже тоді вони зверталися до предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія із закликом розірвати стосунки з РПЦ. Отець Роман був серед т.зв. «підписантів», які зверталися до давніх православних патріарших центрів, щоби вони засудили Патріарха Кирила за його підтримку війни.

Тоді священнослужитель познайомився з іншими душпастирями, які стали його однодумцями.

«Так в моєму житті появилися “підписанти”, а найголовніше — появилися добрі, приємні священники, які тепер вже є моїми друзями, моїми однодумцями. Я дуже радий, що я з ними зі всіма познайомився. Я думав, що я такий одинокий зі своїми переконаннями, а виявилося, що нас багато. І ми старалися, скільки ми звернень попідписували — це один Бог знає».

Отець Роман був серед тих, хто особисто їздив на зустріч з митрополитом Онуфрієм, але з ними той не захотів зустрітися.

«Ми все надіялися, що будуть якісь рішення, буде якась відповідь від предстоятеля. А був псевдособор у Феофанії. Ми це все з людьми обговорювали, очікували на щось. Невже стільки років недостатньо для того, щоби вирішити всі ці питання, пов’язані з життям Церкви, її адміністративним управління? Тоді ми з людьми вирішили, що будемо іти уже своїм шляхом. Ми зібралися 15 вересня, проголосували за те, щоби вийти зі складу Української Православної Церкви і приєднатися до Православної Церкви України. А після того вже був наказ з єпархії УПЦ», — розповів о. Роман Михайлюк.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку 2025 року ПЦУ налічувала близько 9 000 релігійних громад.