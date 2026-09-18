В Україні проведуть комплексний аналіз системи державного управління і переглянуть чисельність працівників органів виконавчої влади, а зайві посади скоротять.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

-Державний апарат в умовах війни має працювати швидше й ефективніше. Уряд визначив конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління.

Буде проведено комплексний аналіз системи державного управління — де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. Окремий напрям — цифровізація. Проаналізуємо цифрове врядування та автоматизацію внутрішніх процесів у центральних органах виконавчої влади. Держава не повинна витрачати час і ресурси на процеси, які можна зробити швидшими та простішими за допомогою цифрових інструментів.

Прийнято рішення переглянути чисельність працівників ЦОВВ. Зайві вакантні посади скоротимо. Також переглянемо кількість заступників міністрів та заступників керівників ЦОВВ. Після детального аналізу буде визначено об’єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави.

Окремий фокус — освіта та професійний розвиток у державному управлінні. Будуть змінені підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб держави.

Відповідальність за реалізацію цих заходів лежить на відповідних міністерствах та центральних органах виконавчої влади. Керівники отримали відповідні доручення. Координацію та контроль за виконанням доручень буде здійснювати Державний секретар Кабінету Міністрів Костянтин Мар’євич.