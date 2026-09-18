Компанія “Нова пошта”, лідер експрес-відправлень в Україні з групи Nova, в разі оголошення повітряної тривоги призупинятиме роботу відділень, терміналів депо та інших логістичних об’єктів незалежно від типу загрози, а в разі фіксації власною системою моніторингу потенційної небезпеки для конкретного об’єкта може призупинити його роботу незалежно від офіційного оголошення повітряної тривоги в місті чи області.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на коментар компанії.

“Життя та безпека людей для нас – абсолютний пріоритет. У разі оголошення повітряної тривоги, незалежно від типу загрози, діє чіткий і непорушний алгоритм: усі робочі процеси негайно зупиняються, а працівники переходять до найближчого укриття”, – повідомила “Нова пошта” у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

В компанії пояснили, що тривалі повітряні тривоги або їхня висока періодичність впливають на роботу, тому для мінімізації наслідків “Нова пошта” заздалегідь відпрацьовує сценарії швидкого відновлення роботи та, за потреби, залучає додатковий персонал, перерозподіляє навантаження між об’єктами та коригує логістичні маршрути.

Серед іншого, скорочення комендантської години дозволяє ефективніше планувати нічні та ранкові операції, швидше надолужувати накопичені обсяги та підтримувати стабільність доставки. Таким чином, наявність такої опції надає додаткове операційне вікно, що частково компенсує час, який було втрачено через вимушені зупинки під час повітряних тривог.

У “Новій пошті” також повідомили про поетапне впровадження переходу до децентралізованої моделі фулфілменту.

“Тому говорити про фінальну точку переходу некоректно, адже ми адаптуємо систему відповідно до безпекової ситуації та потреб компанії чи клієнтів”, – уточнили в компанії.

За її даними, впровадження відповідної моделі надає можливість мінімізувати ризики та забезпечити безперервність роботи сервісу. Зокрема, в межах нової моделі здійснюється розподіл операцій між різними майданчиками.

Однак у компанії наголосили, що працюють над вдосконаленням системи розміщення товарних запасів, розвивають додаткові потужності та вибудовують резервні сценарії роботи.

“Водночас із міркувань безпеки ми принципово не розголошуємо конкретну географію розміщення об’єктів, обсяги та рівень розосередження товарних запасів, резервні маршрут тощо”, – підкреслили в “Новій пошті”.

Як повідомлялось, з початком вересня російські війська атакували депо та відділення “Нової пошти” у Дніпрі, застосувавши ракету-дрон “Бандероль”. Тоді загинув співробітник компанії, ще п’ятеро працівників отримали осколкові поранення різної тяжкості.

Також було завдано удару по інноваційному терміналу в Одесі, знищивши ключову сортувальну лінію. Обладнання європейського стандарту після ураження відновленню не підлягає.

Вже 12 вересня Росія завдала удару реактивним БПЛА типу “Герань” по терміналу “Нової пошти” в Одесі, внаслідок чого поранено водія партнера-перевізника та співробітника компанії-підрядника.

Наприкінці серпня генеральний директор “Нової пошти” Євген Тафійчук повідомляв про запровадження децентралізованої моделі фулфілменту, що дозволить зменшити залежність від одного великого центру та допоможе бізнесам продовжувати роботу в умовах нових атак.

У свою чергу співзасновник компанії Володимир Поперешнюк у Facebook тоді наголошував, що послуги розосередженого зберігання товарів в десятках й сотнях різних локацій по всій Україні також буде запропоновано ритейлерам та іншим клієнтам.

Основним видом діяльності “Нової пошти” лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лідером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Як повідомляло Інше ТВ, Відновленню не підлягає – “Нова пошта” про удар по терміналу в Одесі