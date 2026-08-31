Компанія “Нова пошта” підтвердила удар російського безпілотника по інноваційному терміналу в Одесі, внаслідок чого знищено ключову сортувальну лінію, після ураження обладнання європейського стандарту не підлягає відновленню.

“Ворог атакував безпілотником інноваційний термінал “Нової пошти” в Одесі. Це було обладнання європейського стандарту, яке, на жаль, відновленню не підлягає”, – повідомила “Нова пошта” у телеграм-каналі у понеділок.

За її даними, постраждалих серед працівників немає.

“Нова пошта” наголосила, що продовжує роботу та вже задіяла резервні логістичні схеми.

Нагадаємо, раніше ІншеТВ повідомляло, що Росіяни атакували термінал Нової пошти в Одесі (ВІДЕО)