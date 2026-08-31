Українська тенісистка Еліна Світоліна розпочала виступ на US Open з перемоги. 31-річна спортсменка за 52 хвилини перемогла Солану Сієрру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Еліна Світоліна вдесяте подолала перше коло US Open – і цього разу вона зробила це, віддавши лише три гейми. У першому сеті Світоліна виграла п’ять геймів поспіль, двічі зробивши брейк. За рахунку 5:0 Сієрра взяла свою першу подачу, після чого українка завершила партію – 6:1.

У другому сеті Світоліна продовжила розгром, зробивши брейки у третьому та сьомому геймах і завершила матч із рахунком 6:2. Загалом поєдинок тривав 52 хвилини.

US Open 2026. Жінки. 1-й раунд

Еліна Світоліна (Україна) – Солана Сієрра (Аргентина) – 6:1, 6:2