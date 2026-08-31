Протягом минулої доби та у ніч на 31 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, уражено радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області рф.

Також у районі Плоскобукреївки Брянської області рф уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

Крім того, уражено вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області рф та пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області.

Серед іншого уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі ( ТОТ АР Крим), Верхньокам’янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області рф.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 225 боїв, найгарячіше – на Покровському напрямку, – Генштаб