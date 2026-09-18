В автомобілі міського голови Львова Андрія Садового виявили «пристрій, схожий на прослуховуючий».

Про це він повідомив у соцмережах.

Як виявили прослушку? Садовий каже, що за останній місяць акумулятор на авто почав розряджатися і двічі “сідав” «в нуль». Його розібрали і знайшли таке.

-Що з цим робити? Я навіть не маю гадки, хто це поставив, але якщо це зроблено офіційно, за рішенням суду відповідними органами – прийдіть заберіть. Якщо воно безхозне, також правоохоронні органи можуть на це глянути. Проінформую керівників відповідних служб, – сказав Садовий і пригадав, що рік назад у його кабінеті також знайшли прослуховуючий пристрій, звернулись у відповідні органі, у відповідь отримали листи, але ясності, що це було і для чого, досі немає.

-Якщо це все законно, ну, ще раз поставте. Але якщо вже робите, то робіть так. щоб акумулятор не сідав, бо машина має бути завжди справною, – знущається з невідомих “профі” мер Львова.