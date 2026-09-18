Пентагон розглядає скорочення американського військового контингенту в Європі щонайменше на 25 тисяч осіб. Також один із варіантів передбачає виведення до 40 тисяч військовослужбовців – половини нинішньої чисельності. Про це повідомляє NBC News із посиланням на чинних і колишніх західних посадовців, пише Кореспондент.

Остаточного рішення поки немає.

Найбільше скорочення може торкнутися Німеччини, Італії та Іспанії. Нині у Німеччині розміщені близько 36 тисяч американських військовослужбовців.

Розглядаються чотири сценарії, котрі передбачають скорочення сухопутних, повітряних і військово-морських сил. Водночас частину підрозділів можуть не виводити з Європи, а перекинути ближче до східного флангу НАТО.

Остаточну рекомендацію міністру оборони Піту Гегсету очікують 6 листопада, після чого пропозиції можуть представити Дональду Трампу.