Переговори представників України, США, європейських країн і НАТО щодо шляхів завершення російсько-української війни достроково завершилися в Маямі. Запланованого другого дня зустрічей не буде.

Про це повідомив старший кореспондент Radio Free Europe у Вашингтоні Алекс Рауфоглу, передає «Слово і Діло».

За його словами, переговори закінчилися раніше, ніж планувалося. Водночас спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф позитивно оцінив результати зустрічі. У соцмережі X він заявив, що учасники провели конструктивні дискусії щодо можливих шляхів деескалації та завершення війни з росією напередодні зими.

Серед головних тем були заходи для підготовки України до холодного сезону, зокрема зміцнення енергетичної стійкості та забезпечення експорту зерна. Також сторони обговорювали гарантії безпеки, довгострокові домовленості щодо безпеки України та Європи й запобігання майбутнім конфліктам.

Окрему увагу приділили післявоєнній відбудові України, її економічному розвитку та перспективам вступу до Європейського Союзу. Віткофф наголосив, що обмін думками допоміг визначити напрями подальшої роботи перед наступними контактами США з росією.

Українська сторона раніше повідомляла, що переговори у США заплановані на 9–10 жовтня за участю американських та європейських партнерів. Водночас причини дострокового завершення зустрічей офіційно не повідомляли.

Як повідомляло Інше ТВ, Віткофф і Кушнер погрожували українській делегації припинити передачу розвідданих, якщо Україна не припинить бити по російських НПЗ, – Axios