6 жовтня, у перший змагальний день чемпіонату Європи, МСУМК Олег Науменко та МСУМК Олексій Закусилов здобули «золото» у командному міксі зі шпаги.

Про це повідомляє Миколаївський «Інваспорт», передає Інше ТВ.

Цей чемпіонат Європи – кваліфікаційний до Паралімпійських Ігор 2028 р., він проходить з 6 по 11 жовтня у м. Кардіфф (Великобританія). У змаганнях беруть участь парафехтувальники з 14 країн світу. Миколаївський «Інваспорт» представляють четверо спортсменів – ЗМСУ Серьоженко Дмитро, МСУМК Науменко Олег, МСУМК Позняк Тетяна, МСУМК Закусилов Олексій.

Тренують спортсменів Заслужені тренери України Геннадій Яновський, Володимир Христик та Олександр Дорошин.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні парафехтувальник Олег Науменко з Миколаєва здобув «срібло» Кубку світу (ФОТО)