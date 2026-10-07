-Увесь день сьогодні тривав розбір завалів після удару російської ракети в Прилуках. Ракета Х-101. Пряме влучання в будинок. На жаль, 19 людей загинули, серед них п’ятеро маленьких дітей. Мої співчуття рідним і близьким.





Загалом кількість загиблих після цього масованого удару по Україні – 25 людей. Сто людей поранені. Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, «шахеди».



Такий «подарунок» Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, убивство людей. Удень були нові удари «шахедами» та авіаційними бомбами. Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося. Через те, що стається кожен день. І через те – головне, – що Росія збирається в такому напрямі рухатись і далі: в ескалацію, у вбивства й обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми. Реальні проблеми.



Санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль. Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей, наших дітей. Це проблема всіх у Європі і в західному світі.



Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі, лише бажання сильного. Може, на Заході вже багато хто й не вірить, що західний світ усе ще існує, але Путін у це вірить, Росія в це вірить. І те, що відбувається в Україні, – репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки.

За одну ніч на сьогодні українські воїни збили 44 ракети – крилаті та балістичні. Не всі, що Росія запустила, і особливо складно – по балістиці. Подавили 117 «шахедів». Більшість із тих, що були, але теж, на жаль, не всі.

Потрібні додаткові пакети протиракет, додаткові заходи на підтримку України. І будуть відповідні пакети. Загроза є кожного дня, і кожного дня потрібно, щоб у батареях ППО були ракети. Дуже розраховуємо на оперативне постачання від партнерів. На достатнє виробництво. З усіма, хто вирішує, ми на зв’язку, постійно. Графік постачання має бути забезпечений.

Я дякую всім, хто справді допомагає нам! Я дякую кожному, хто з Україною! Вічна пам’ять усім, чиє життя забрали росіяни…