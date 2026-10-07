У Польщі у середу, 7 жовтня, 19-річний хлопець напав з ножем на людей у Комплексі професійних шкіл у місті Остроленка. Внаслідок атаки поранення отримали щонайменше вісім людей, серед них — п’ятеро учнів.

Про це пише RMF24.

Зазначається, що напад у комплексі шкіл в Остроленці стався в середу перед полуднем. За даними поліції, інцидент стався під час уроку.

«Було поранено вісім осіб, серед яких п’ятеро дітей та троє дорослих. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Постраждалі мають переважно різані рани, їх доправили до лікарень у Ломжі та Остроленці», — повідомив представник пожежної служби Остроленки Адріан Ступський.

Серед трьох поранених — одна з вчительок. Ще двох дорослих 19-річний хлопець поранив поза школою, коли втікав із будівлі.

Зловмисника затримала поліція в районі пляжу в Остроленці. Як з’ясували журналісти нападником є 19-річний учень цього навчального закладу. Учень також потребував медичної допомоги. Перед затриманням нападник отримав поранення. Наразі мотиви його нападу невідомі.

Мер міста Павел Невядомський видав розпорядження, щоб у всіх школах Остроленки не допускати на територію закладів сторонніх осіб.