План пріоритетних дій уряду передбачає, що Міністерство культури України в 2026 році має забезпечити укладання договорів і проведення фінансування проєктів всіх переможців програми підтримки українського культурного продукту “Тисячовесна-2026”, пише Iнтерфакс.

Згідно з розпорядженням №999 від 30 вересня, яким затверджено план, очікується, що до кінця грудня 100% переможців мистецького конкурсу отримають передбачені 90% передоплати на реалізацію проєктів.

До кінця року Мінкультури також має подати на розгляд уряду удосконалену процедуру проведення у 2027 році конкурсів по “Тисячовесні”.

У той же час 5 жовтня в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в Мінкультури розповіли, що якщо переможці “Тисячовесна-2026” не отримають кошти від держави в поточному році, то їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027 році.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту “Тисячовесна” (раніше “1000 годин українського контенту”). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців “Тисячовесни-2026” в семи категоріях.

За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури Тетяни Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми “Тисячовесна” в 2027 році. Крім того, планується запровадити регулювання залучення штучного інтелекту (ШІ), підняття прохідного балу на пітчинг, розділення дебютантів і досвідчених заявників.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті “Тисячовесна” в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.

На “Тисячовесну” в проєкті державного бюджету на 2027 рік закладено 5,4 млрд грн, що на 1,4 млрд грн більше, ніж в поточному році.