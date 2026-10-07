Понад 26 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку та 700 літрів алкогольної продукції без відповідних документів і марок акцизного податку вилучили правоохоронці під час перевірки транспортного засобу. Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Миколаївської області.

6 жовтня у селищі Казанка під час профілактичного відпрацювання поліцейські управління превентивної діяльності обласного главку поліції у ході перевірки автомобіля Renault Master, за кермом якого перебував 31-річний мешканець Дніпропетровської області, виявили незаконне перевезення підакцизної продукції.

На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції № 1 Баштанського районного відділу поліції.

Під час невідкладного огляду автомобіля слідчі виявили та вилучили 26 670 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, а також 1400 пластикових пляшок ємністю 0,5 л кожна з алкогольними напоями без марок акцизного податку та відповідних документів, загальним об’ємом 700 літрів.

Контрафактну продукцію і транспортний засіб правоохоронці вилучили та скерували до суду клопотання про накладення на них арешту.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Нині правоохоронці встановлюють шляхи надходження контрафактного товару до фігуранта.

Після отримання висновків експертизи слідчі вирішуватимуть питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Триває досудове розслідування.