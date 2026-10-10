9 жовтня та в ніч проти 10-го на території Миколаївської області зареєстровано чотири пожежі, дві з яких виникли у приватному секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

У селищі Березнегувате Баштанського району вогнеборці загасили диван і речі домашнього вжитку, що горіли на незначній площі.

У селі Вознесенське Вознесенського району вогонь охопив господарчу споруду та гараж. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 кв. м.

Ще двічі палало в екосистемах. У Первомайському та Миколаївському районах вогнеборці загасили горіння очерету, сухої трави, чагарників та дерев на відкритих територіях. Загальна площа пожеж перевищила 1,7 га.

Завдяки діям рятувальників вдалося вберегти від знищення два житлові будинки та гараж. Причини виникнення пожеж встановлюють фахівці.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби на Миколаївщині гасили 5 пожеж. Що горіло