Вночі внаслідок атаки ворога пошкоджено адміністративну будівлю Головного управління ДПС у Миколаївській області та приміщення одного із підрозділів податкової.

На щастя, працівники не постраждали, повідомили в Державній податковій службі.

«У спорудах пошкодження різного ступеню: від вибитих вікон та дверей до руйнування стін. Вибуховою хвилею понівечені службові кабінети, комп’ютерна техніка та меблі.

Наразі йде оцінка завданих збитків та розпочинаються відновлювальні роботи.

Ворожі атаки завдають руйнувань, але не зупиняють роботу податкової служби. Попри пошкодження, фахівці продовжують виконувати свої службові обов’язки», – зазначили у податковій.

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