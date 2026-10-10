Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п’ять КАБів на житлові будинки у Запоріжжі.

Про це йдеться в коментарі Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«Станом на зараз, на жаль, відомо про 12 загиблих, серед них три дитини. Ще 14 людей поранені, стан двох із них важкий – лікарі борються за їхні життя. З’ясовується інформація про ще 12 людей, які могли бути там. Всі служби на місцях, тривають пошуково-рятувальні операції. Вночі під ударами були 13 наших регіонів. Є руйнування житлових будинків, інфраструктури, залізниці.

Ця ніч стала ще одним підтвердженням, що в Росії сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна. Потрібні інші сигнали. Росія повинна зрозуміти, що війну треба зупиняти, і для цього вона повинна відчувати свої втрати. Зараз саме наша далекобійність це забезпечує. І наші відповіді на російські удари будуть. Дякую всім, хто допомагає», – зокрема, мовиться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок нічної атаки у Миколаєві пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудинок, офіси, заклади торгівлі.

Також повідомлялося Зеленський назвав рішення Трампа зняти санкції з російського дизеля несправедливим і нечесним подарунком Путіну