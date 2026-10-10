Напередодні Дня незалежності Польщі росія активізувала інформаційні операції, спрямовані на розпалювання антиукраїнських настроїв і провокування розколу між країнами.

Про це свідчить залучення російської дезінформаційної мережі Pravda / Portal Kombat до поширення деструктивних наративів у польському інформаційному просторі, інформує Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси просувають меседжі про «крах польсько-української дружби», зростання ксенофобських настроїв та нібито тотальну втому польського суспільства від України.

«Це системна тактика рф: штучно створювати ілюзію глибокої ворожнечі між союзниками, щоб підірвати міжнародну підтримку України та розколоти європейську єдність», – зазначають у ЦПД.

Як повідомляло Інше ТВ, Антиукраїнські настрої в польськомовному інтернеті міцнішають