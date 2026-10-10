Дві жінки віком 54 та 82 роки постраждали внаслідок російської атаки на Снігурівку сьогодні вдень. Обох госпіталізовано. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Інше ТВ.

Він уточнив, що ворог завдав удару ракетами «Бандероль» по підприємству в місті.

Пошкоджено адміністративну будівлю, виробничий цех, багатоквартирний та приватний будинки, а також дев’ять цивільних автомобілів.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок російської ракетної атаки на Снігурівку – двоє поранених, – МВА