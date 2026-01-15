У четвер, 15 січня, слідчим суддею задоволено клопотання Окружної прокуратури міста Миколаєва та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 грн директорці товариства за підозрою у порушенні правил та норм, встановлених з метою запобігання інфекційним хворобам, якщо такі дії завідомо могли спричинити їх поширення та незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрювана здійснювала діяльність із численними порушеннями санітарного законодавства та вимог безпечності продуктів. Зокрема, у готових продуктах виявлено коліформні бактерії, що створюють загрозу для здоров’я дітей.

Крім того, встановлено, що підприємство фактично не мало можливості забезпечити обсяги продукції, зазначені в договорі кейтерингу, а також не володіло необхідною матеріально-технічною базою та достатньою кількістю працівників. Переслідуючи мету незаконного збагачення, підозрювана організувала подання тендерної документації, яка не відповідала дійсним кількісним і якісним характеристикам потужностей, та здійснювала діяльність під виглядом якісного й повного виконання умов договору.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

