Окружна прокуратура міста Миколаєва почала розслідування після резонансної публікації у медіа щодо незадовільних умов та якості харчування учнів миколаївських шкіл. 8 грудня 2025 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 191 КК України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Наступного дня, за заявою голови Миколаївської обласної військової адміністрації, слідчими поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 КК України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Обидва провадження об’єднані в одне.

Прокурорами погоджено клопотання слідчих щодо проведення обшуків з метою перевірки якості продуктів, умов їх зберігання та приготування, а також законності використання бюджетних коштів, виділених на харчування дітей. Суд задовольнив ці клопотання.

Наразі групою прокурорів, слідчих, оперативників УСР та працівників ГУ Держпродслужби в Миколаївській області проводяться слідчі дії в Управлінні освіти Миколаївської міської ради, у Комунальному виробничому підприємстві з організації харчування у навчальних закладах та фірмі-постачальнику, що надавала послуги кейтерингу.

Вилучається вся необхідна документація щодо закупівлі послуг та постачання продуктів, а також зразки їжі, яку отримували школярі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Миколаєва, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції.

Миколаївська обласна прокуратура наголошує, що будь-які порушення, які стосуються здоров’я та благополуччя наймолодших мешканців міста, отримають оперативну та принципову правову оцінку. Захист прав дітей є одним із ключових пріоритетів прокуратури, на чому неодноразово наголошує й Генеральний прокурор України. Здоров’я і безпека школярів є найвищою цінністю, і всі винні у можливих зловживаннях будуть притягнуті до відповідальності відповідно до закону.

Нагадаємо, перед тим ІншеТВ повідомляло, що У Миколаєві проводять обшуки у межах розслідування справи про шкільне харчування