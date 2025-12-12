Впродовж 2025 року Міністерство оборони України закупило та організувало постачання до військово-медичних закладів понад 600 тисяч одиниць адаптивного одягу у межах системного проєкту «Пакунок пораненого».

Ініціатива, що є частиною Національної стратегії безбар’єрності, покликана забезпечити пораненим та хворим військовослужбовцям максимальний комфорт під час лікування та реабілітації.

Як повідомляє Міноборони України, зокрема, «Державний оператор тилу» Міноборони України в поточному році закупив та організував постачання наступних предметів адаптивного одягу:

Майки адаптивні – 100 000 штук;

Шорти адаптивні – 100 000 штук;

Фуфайки з короткими рукавами адаптивні – 100 000 штук;

Фуфайки з довгими рукавами адаптивні – 100 000 штук;

Штани адаптивні – 50 000 штук;

Шкарпетки літні – 150 000 пар.

Ці предмети першочергово направлено до військово-медичних закладів у прифронтових та прикордонних областях: Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій.

Крім того, в межах проєкту додатково законтрактовано 50 000 комплектів засобів особистої гігієни, з них 48 000 для чоловіків та 2 000 для жінок, що забезпечує покриття базових потреб військових, які прибувають на лікування.

Проєкт «Пакунок пораненого», який реалізується з початку цього року, це комплексне та централізоване забезпечення адаптивним одягом та засобами особистої гігієни, яке вирішує проблеми військовослужбовців, які проходять лікування та відновлення. Це практичне втілення безбар’єрності: одяг адаптується до потреб людини, а не людина змушена пристосовуватись до незручних умов. При цьому враховуються як потреби жінок, так і чоловіків.

У 2026 році заплановано продовження закупівель адаптивного одягу відповідно до потреби, а також розширення програми на цивільні заклади охорони здоров’я, де також перебувають на лікуванні та реабілітації наші захисники та захисниці.

