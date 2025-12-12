Представник Омбудсмана у Миколаївській області Спартак Гукасян відреагував на скандал з харчуванням школярів у Миколаєві.

Він пропонує створити при Миколаївській ОВА постійно діючу міжвідомчу комісію з моніторингу освітніх процесів.

Про це Спартак Гукасян написав на своїй сторінці в Фейсбук, передає Інше ТВ.

Представник Омбудсмана зазначає, що проблеми з харчуванням у школах Миколаєва тривають від першого дня навчального 2025 року – спочатку не впоралося з навантаженням комунальне виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах ,а потім ситуація з компанією ТОВ «Проссекко 8» остаточно показала масштаб провалу цього процесу.

Спартак Гукасян каже, що, коли батьки школярів скаржилися на якість харчування керівництву навчальних закладів, то відчували тиск. «Жоден керівник школи не має права чинити тиск. Кожен такий факт повинен розглядатися жорстко», – зазначив він.

«Виникає закономірне питання, яке сьогодні ставить собі вся громада: чому виконавча влада — як орган державного контролю за дотриманням законодавства — не реагувала раніше? Проблеми були видимі з перших днів: недостачі, скарги, збої в організації, відсутність належного контролю з боку відповідальних структур. Контроль мав здійснюватися регулярно, системно та незалежно від підрядників. На жаль, цього не відбувалося.

З огляду на останні події у сфері організації харчування та інші системні проблеми в навчальних закладах міста Миколаєва вважаю за необхідне ініціювати створення при Миколаївській обласній військовій адміністрації постійно діючої міжвідомчої комісії з моніторингу освітніх процесів.

Пропоную, щоб до складу такої комісії увійшли:

– представники Миколаївської ОВА та профільних департаментів;

– посадові особи Миколаївської міської ради, відповідальні за освіту, фінансування, закупівлі та контроль;

– представники громадськості та батьківських рад;

– представник Уповноваженого з прав людини в Миколаївській області.

Завдання комісії буде:

– комплексна оцінка всіх ключових освітніх процесів у школах та дитячих садах міста Миколаєва;

– незалежний моніторинг організації харчування, безпеки, доступності, інклюзії, дотримання прав дітей;

– аналіз ефективності використання бюджетних коштів у сфері освіти;

– перевірка роботи керівників закладів освіти та відповідності їхніх дій законодавству;

– напрацювання рішень і рекомендацій для усунення виявлених порушень.

Створення такої комісії забезпечить прозорість, громадський контроль та участь правозахисної інституції, що дозволить відновити довіру громади до роботи освітньої системи та гарантувати захист прав дітей.

Готовий долучитися до роботи комісії та забезпечити функцію незалежного правового контролю.

Закликаю батьків не мовчати, фіксувати, звертатися.

Право дітей на якісне та безпечне харчування не підлягає компромісам», – зауважив Спартак Гукасян..

