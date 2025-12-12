АТ Укрзалізниця з 14 грудня вводить новий графік поїздів в тому числі для регіональних, приміських та міських рейсів. Про це пише Кореспондент.

Укрзалізниця розширює мережу подорожей за допомогою регіональних рейсів, запускає нові регулярні регіональні маршрути на заході країни:

Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:

№808/807 Львів – Ворохта 10:51 – 14:19

№808/807 Ворохта – Львів 16:38 – 20:26

№810/809 Львів – Ворохта 15:51 – 20:20

№810/809 Ворохта – Львів 06:10 – 10:07

Львів – Ковель: для комфортного сполучення між західними областями України запускаємо рейси на Волинь:

№840 Львів – Ковель 05:20 – 08:42

№841 Ковель – Львів 09:42 – 13:07

№842 Львів – Ковель 14:10 – 17:33

№843 Ковель – Львів 18:33 – 22:00

Житомир – Київ – Конотоп, прямі рейси у комфортному модернізованому електропоїзді: №856 Житомир 6:43, Київ 09:03-09:10, Конотоп 12:32 №855 Конотоп 14:00, Київ 17:33-17:42, Житомир 19:55

Також відновлено рух повним кільцем Київської кільцевої електрички. Вперше за 3 роки змінюється її графік.

Тепер всі поїзди на Київському кільцевому маршруті будуть повністю новими: менше року після капітальної модернізації. Актуальний розклад Kyiv City Express з’явиться на офіційному сайті 14 грудня.

Крім того, всі поїзди в Київській агломерації стануть 8-вагонними, щоб гарантовано вмістити всіх охочих у години пік та в моменти, коли інший транспорт курсує з перебоями.