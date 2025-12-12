Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 грудня, відвідав Купʼянськ.

Він записав відео у стели з назвою міста, передає Інше ТВ.

«Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта.

Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам – сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці.

Слава Україні!» – сказав Президент.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ заблокували ворога у Куп’янську і зачистили околицю міста