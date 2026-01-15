Діяльність Пунктів незламності в умовах інтенсивних обстрілів та сильних морозів було розглянуто на першому засіданні штабу з реагування на пошкодження енергетичних обʼєктів у Києві під головуванням першого Віцепремʼєр-міністра — Міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

В Україні запроваджуються опорні Пункти незламності, що працюватимуть цілодобово, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій України з посиланням на Віцепремʼєр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу, передає Інше ТВ.

«Посилюється мережа Пунктів незламності. В рамках національного аудиту вже перевірено понад 10 тисяч пунктів по всій країні, частину з них доукомплектовують. Готується оновлена модель із фокусом на опорні Пункти незламності — ті, що працюватимуть цілодобово, матимуть резервне живлення, стабільний звʼязок, воду та умови для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних”, — наголосив Олексій Кулеба.

Окремо опрацьовується підтримка Пунктів незламності, які працюють на базі приватних закладів. Зокрема, йдеться про компенсацію витрат на генератори та пальне. У Харкові та Одесі вже є позитивний досвід такої співпраці, який буде масштабуватися.

Режим комендантської години залишається незмінним і не підлягає скасуванню або перегляду. Це базове безпекове рішення, яке діє на всій території країни та є обов’язковим до виконання. Водночас у разі тривалих відключень від електропостачення або тепла держава має діяти гнучко, не порушуючи вимог безпеки.

Йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення, дати людям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності — за аналогією з доступом до укриттів — та забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію Пунктів незламності.

Такі рішення можуть стосуватися забезпечення роботи обʼєктів критичної інфраструктури, можливості безпечно дістатися до Пунктів незламності, а також підтримки закладів, які офіційно виконують їхню функцію.

Будь-які подібні винятки можуть ухвалюватися тільки за обов’язкової участі військового командування та Рад оборони і лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Самовільні рішення на місцях є неприпустимими.

