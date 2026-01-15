Кремль погоджується з президентом Дональдом Трампом у тому, що Володимир Зеленський — головна причина “гальмування” переговорів щодо українського треку, — спікера Кремля Дмитра Пєскова цитує Zn.ua.

“Путін і Росія зберігають свою відкритість, наша позиція добре відома і в США, і в Києві. Ця позиція послідовна. Ситуація для київського режиму погіршується і звужується коридор для ухвалення київським режимом рішень. Зеленському давно настав час взяти на себе відповідальність і прийняти відповідне рішення”.

Прес-секретар російського диктатора додав, що “канали для спілкування з американськими переговорниками продовжують працювати”.

А візит до Москви американських переговорників Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера про який напередодні повідомив Bloomberg, “може відбутися, як тільки будуть погоджені дати”.

Спецпредставник путіна Кирило Дмитрієв відреагував на заяву Трампа постом на платформі Х.

“Це вірно і важливо. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Зеленський саботує та затримує світ”, – написав він.

Нагадаємо, Сьогодні у Трампа знову Путін хороший, а Зеленський не хоче миру. Так, Трамп заявив Reuters, що це Зеленський гальмує мирний процес.

За таких обставин можна припустити, що й ракетні обстріли по енергоінфраструктурі України, які здійснює РФ, що зламати спротив українців, теж санкціоновані Трампом? Зі свого боку він відволікає європейців Гренландією, щоб їм зараз було не до України. Бо Трамп бреше, що Гренландія потрібна США заради системи ПРО Golden Dome. І ось чому (ФОТО)

Ще Пєсков сказав, що сьогодні російський диктатор звернеться із геополітичною заявою. Не виключено, це буде відкритий ультиматум до України – або здавайтеся, або помріть. Скоріше за все, якщо саме так станеться, Трамп його не підтримає – він просто промовчить.