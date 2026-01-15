У Вашингтоні навіть не змогли придумати реалістичне пояснення своїх зазіхань на територію Данії.

Оголошена причина територіальних зазіхань президента США Дональда Трампа на Гренландію, що острів необхідний заради системи протиракетної оборони Golden Dome, не витримує жодної критики. І це вже не говорячи про те, що США відкрито зазіхають на територіальну цілісність іншої країни, пише Defence Express.

І про це відкрито говорить експертна спільнота США, яку цитує видання Defense One. І у публікації доводиться, що американські військові вже повністю законно та відкрито використовують територію Гренландії для роботи системи протиракетної оборони та контролю над космічним простором. Зокрема діє американська база Pituffik Space Base, яка до 2023 року носила назву Thule Air Base.

Безпосередня військова присутність США у Гренландії почалась з 1951 року, коли між американським та данськими урядами було укладено угоду про створення “зони оборони Туле”. І США мають повне право “покращувати та загалом приводити територію відповідно до військових потреб”, “будувати, встановлювати, обслуговувати й експлуатувати об’єкти та обладнання”, а також “забезпечувати захист та внутрішню безпеку території”. У 2004 році був підписаний окремий договір, який стосувався модернізації радіолокаційної станції раннього попередження про ракетний напад.

F-35 під час навчань у Гренландії на авіабазі Туле

Також з боку Defense Express додамо, що Туле під час Холодної війни відігравала величезне значення для оборони США. З неї у 60-х роках здійснювались повітряні патрульні арктичні місії, були розгорнуті ЗРК Nike та 4683-е крило протиповітряної оборони на Convair F-102A Delta Dagger, була розгорнута одна з РЛС системи BMEWS для фіксації старту радянських міжконтинентальних балістичних ракет.

А зараз у Pituffik Space Base розміщено 12-у космічну ескадрилью раннього попередження зі складу космічних сил США, що зараз експлуатує сучасну РЛС AN/FPS-132. А авіабаза досі придатна, використовується для оперативного розміщення бойових літаків та залучена до проведення повітряних навчань.

РЛС AN/FPS-132 у Туле

А за часи Холодної війни у Гренландії діяла ціла мережа американських військових баз. Зокрема на острові постійно діяла ще одна велика авіабаза Sondrestrom Air Base та мережа радіолокаційних станцій DEW для виявлення повітряних цілей.

Більше того, США планували розмістити під товщею льоду у Гренландії 600 балістичних ракет Iceman з ядерними зарядами у межах Project Iceworm. І практична оцінка можливості реалізації цього плану проводилась на підльодній базі Camp Century з атомним реактором.

Camp Century

Тобто за весь час значно напруженої Холодної війни з СРСР у США не було жодних проблем з використанням території Гренландії для оборони. А тому, як вже писав Defense Express єдине реальне пояснення, чому Трамп вчепився у Гренландію, як і Канаду – розподіл Арктики.