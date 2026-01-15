В Україні сьогодні, 15 січня, прийнятий за основу проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність з вимогами Європейської конвенції про захист домашніх тварин.

У тому числі законопроєкт імплементує норми статей 9 та 10 Конвенції та забороняє, зокрема, використовувати домашніх тварин у рекламі, розвагах, на виставках, у змаганнях та інших подібних заходах, якщо організатор не створив відповідних умов.

Забороняються хірургічні операції для зміни зовнішнього вигляду домашньої тварини або для інших нелікувальних цілей, зокрема: купірування хвоста; купірування вух; позбавлення голосу; видалення зубів і пазурів. Винятки становитимуть хірургічні операції за вказівкою лікаря ветеринарної медицини, якщо нелікувальні заходи є необхідними або з огляду на ветеринарно-медичні показники, або для користі будь-якої конкретної тварини; а також для

запобігання розмноженню.

Вказані норми закріплюють один із основних принципів благополуччя тварин, закріплених у Конвенції, що ніхто не повинен спричиняти для домашньої тварини непотрібного болю,

страждання або пригнічення.

Крім того, закон вводить заборону на залишення тварини напризволяще;

на діяльність догхантерів, а також забороняє будь-яке недопущення встановлення заборони чи обмежень на: годування безпритульних тварин або надання тваринам будь-якої іншої допомоги.

Для тих, хто цікавиться, текст закону – тут.