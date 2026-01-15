Президент США Дональд Трамп заявив Reuters, що Україна, а не Росія, стримує потенційну мирну угоду, що різко контрастує з риторикою європейських союзників, які постійно стверджують, що Москва мало зацікавлена ​​в припиненні війни в Україні.

В ексклюзивному інтерв’ю в Овальному кабінеті в середу Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну. Зеленський, за словами президента США, був більш стриманим.



«Я думаю, що він готовий укласти угоду», — сказав Трамп про російського президента. «Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду».

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший земельний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: «Зеленський».

Коментарі Трампа свідчать про відновлення розчарування українським лідером. Між двома президентами давно склалися нестабільні стосунки, хоча їхня взаємодія, здається, покращилася протягом першого року повернення Трампа на посаду.

Часом Трамп був більш охочий сприймати запевнення Путіна за чисту монету, ніж лідери деяких союзників США, що дратувало Київ, європейські столиці та американських законодавців, включаючи деяких республіканців.

У грудні агентство Reuters повідомило, що звіти американської розвідки продовжують попереджати, що Путін не відмовився від своїх цілей захоплення всієї України та повернення частин Європи, які належали колишній Радянській імперії. Директор національної розвідки Тулсі Габбард тоді заперечила це повідомлення.

«ВАЖКО ДОСЯГТИ ЦЬОГО»

Після кількох спроб переговори під керівництвом США останніми тижнями були зосереджені на гарантіях безпеки для післявоєнної України, щоб гарантувати, що Росія не вторгнеться до неї знову після потенційної мирної угоди. Загалом, американські переговірники підштовхнули Україну до відмови від свого східного регіону Донбасу в рамках будь-якої угоди з Росією.

Українські чиновники були глибоко залучені до нещодавніх переговорів, які з боку США вели спеціальний посланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять Трампа. Деякі європейські чиновники поставили під сумнів ймовірність того, що Путін погодиться на деякі умови, нещодавно узгоджені Києвом, Вашингтоном та європейськими лідерами.

Трамп заявив Reuters, що йому невідомо про можливу майбутню поїздку Віткоффа та Кушнера до Москви, про що раніше в середу повідомляло Bloomberg.

На запитання, чи зустрінеться він із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, наступного тижня, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

«Я б зустрівся — якщо він там буде», — сказав Трамп. «Я там буду».

На запитання, чому, на його думку, Зеленський стримується від переговорів, Трамп не уточнив, сказавши лише: «Я просто думаю, що йому, знаєте, важко туди потрапити».

Зеленський публічно виключив будь-які територіальні поступки Москві, заявивши, що Київ не має права згідно з конституцією країни відмовлятися від будь-якої землі.