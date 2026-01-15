Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 223 090 (+1 150) осіб
танків – 11 557 (+7) од.
бойових броньованих машин – 23 904 (+2) од.
артилерійських систем – 36 182 (+84) од.
РСЗВ – 1 611 (+8) од.
засоби ППО – 1 277 (+2) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 107 357 (+929) од.
крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 74 306 (+187) од.
спеціальна техніка – 4 042 (+0) од.
Дані уточнюються.