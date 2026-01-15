Міністерство оборони Сполученого Королівства на сторінці у мережі X оприлюднило інформацію розвідки щодо російсько-україської війни, пише ЛБ.

За даними британців, у 2025 році російська армія зазнала 415 тисяч втрат. У це число включені вбиті та поранені. Це другий річний показник за час повномасштабного вторгнення росіян – більше було лише у 2024 році, коли втрати склали близько 430 тисяч військових.

Загалом за час великої війни російська армія втратила 1 мільйон 213 тисяч солдатів вбитими та пораненими.

У другій половині 2025 року спостерігалися дві тенденції. По-перше, у період із серпня до грудня середня денна кількість загиблих окупантів була найнижчою з квітня 2024 року. Але, по-друге, у грудні цей показник склав 1130 солдатів, що більше, ніж у листопаді, і загалом означає четвертий поспіль місяць, коли кількість смертей серед росіян зростає.

У розвідці очікують продовження цієї динаміки у 2026 році через намагання ворога атакувати одразу на багатьох напрямках, використовуючи велику кількість піхоти.

Оприлюднені цифри дуже близькі до офіційних даних, які публікує Генштаб Збройних Сил України. Станом на 14 січня ЗСУ звітували про 1 мільйон і майже 222 тисячі знищених та скалічених загарбників.