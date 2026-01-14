Сьогодні, 14 січня, слідчим суддею задоволено клопотання Окружної прокуратури міста Миколаєва та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 грн виконуючому обов’язків директора Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах, підозрюваному у замаху на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).

Його також відсторонено від займаної посади, повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний, зловживаючи своїм службовим становищем шляхом дій спрямованих на розтрату бюджетних коштів, уклав з товариством договір субпідряду на надання кейтерингових послуг з організації харчування дітей у 27 закладах загальної середньої освіти обласного центру, яке не мало необхідних матеріально-технічних ресурсів, персоналу та дозвільних документів для належного виконання робіт.

У ході розслідування встановлено численні порушення санітарного законодавства та вимог безпечності продуктів, зокрема виявлено коліформні бактерії, що створює загрозу для здоров’я дітей.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Як повідомляло Інше ТВ, у грудні 2025 року в Миколаєві проводять обшуки у межах розслідування справи про шкільне харчування.

