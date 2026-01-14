Експерти Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) та Служба моніторингу атмосфери Copernicus (CAMS) підтвердили, що 2025 рік був третім найтеплішим роком за всю історію спостережень. Про це йдеться у пресрелізі C3S, пише Кореспондент.

Зазначається, що 2025-й рік був третім найтеплішим роком за всю історію спостережень, лише на 0,01°C прохолоднішим за 2023 рік та на 0,13°C прохолоднішим за 2024 рік – найтепліший за всю історію спостережень.

Загалом останні 11 років стали 11-ма найтеплішими за всю історію спостережень.

Середня глобальна температура за останні три роки (2023-2025) була більш ніж на 1,5°C вищою за доіндустріальний рівень (1850-1900). Це перший випадок, коли за трирічний період перевищено ліміт у 1,5°C), – заявили кліматологи.

Експерти також звернули увагу на те, що температура повітря над суходолом світу була другою за величиною, тоді як в Антарктиці була зафіксована найвища річна температура за всю історію спостережень, а на Арктиці -друга за величиною річна температура повітря.

Судячи з поточних темпів потепління, ліміт у 1,5°C для довгострокового глобального потепління, встановлений Паризькою угодою, може бути досягнутий вже до кінця цього десятиліття – більш ніж на десятиліття раніше, ніж прогнозувалося, виходячи з темпів потепління на момент підписання угоди.