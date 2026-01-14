Про це повідомив президент Зеленський.

-Нарада з міністром оборони України Михайлом Федоровим. Вдячний парламентарям за підтримку Михайла. І одразу визначили перші пріоритети Міністерства оборони.

Головне – захист неба. Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше.

Друге – в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту. Зокрема, оперативно відбудеться аудит фінансування для сфери оборони. Михайло представить шляхи закриття дефіцитів. Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів – Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту.

Третє – Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Також найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства.

