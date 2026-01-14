Офіційний візит президента Південної Кореї Лі Дже Мьона до Японії завершився його грою на барабанах разом із японською прем’єр-міністеркою Санае Такаїчі. Остання раніше була барабанницею в геві-метал-гурті.

Про це пише BBC.

Сюрреалістичний барабанний дует двох східноазіатських світових лідерів викликав ажіотаж в інтернеті та привернув увагу до дипломатичних відносин між Японією та Південною Кореєю.

У вівторок, одягнені в однакові сині куртки, президент Південної Кореї Лі Дже Мьон та прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі грали на барабанах під ритми хітів K-pop, зокрема Dynamite від BTS та Golden з хітового фільму KPop Demon Hunters.

Prime Minister Takaichi Sanae and President Lee Jae Myung found harmony after a summit through a drum session. Lee once told Takaichi drumming was a long-held dream.



More about the Japan-South Korea summit: https://t.co/PC60shhGSo pic.twitter.com/16k6Jnb58U — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 14, 2026

Japanese PM Sanae Takaichi and South Korean President Lee Jae Myung put up a united front by drumming to ‘KPop Demon Hunters’ and BTS https://t.co/37G4IG61gR pic.twitter.com/k5nnWUQGa7 — Bloomberg (@business) January 14, 2026

Виступ, натяк на минуле життя Такаїчі як барабанщика у хеві-метал гурті, завершив офіційний візит Лі до Японії цього тижня.

Це також є частиною дипломатичних звернень Лі до регіональних держав, включаючи Японію, з якою Південна Корея має складну історію, але має спільний союз безпеки.

Під час візиту Лі до Нари, рідного міста Такаїчі, він подарував прем’єр-міністру Японії барабанну установку. Після виступу обидва лідери також обмінялися підписаними барабанними паличками.

«Коли ми зустрілися на АТЕС минулого року, [Лі] сказав, що його мрія грати на барабанах, тому ми підготували сюрприз», – пізніше написав Такаїчі на X.

Відеозапис джем-сейшну отримав схвальні відгуки в соціальних мережах.

«Здається, музика має силу з’єднувати серця глибше, ніж будь-коли могли б слова», – написав один користувач X корейською мовою. «Такі обміни можуть бути тихими, але вони, безсумнівно, допоможуть просунути відносини між Кореєю та Японією вперед».

Між двома сусідами давно існують болючі точки, включаючи історичні образи через колоніальне правління Японії та територіальні суперечки.

Але обидві країни є союзниками США та працювали разом, щоб протидіяти зростаючій наполегливості Китаю в регіоні.

У вівторок Такаїчі заявив, що співпраця між Японією, Південною Кореєю та США стає дедалі важливішою на тлі загострення напруженості в «стратегічному середовищі» регіону.

Лі та Такаїчі також домовилися про активізацію економічної співпраці – обіцянка, яка з’явилася на тлі того, що Китай посилює експорт рідкоземельних елементів та товарів подвійного використання до Японії.

«І Корея, і Японія стикаються зі складними ситуаціями, але якщо ми зможемо знайти спільну мову, я щиро вірю, що все рухатиметься в позитивному напрямку».

Пластичність Лі як дипломата підвищила його рейтинг схвалення вдома.

За кілька днів до своєї вірусної джем-сейшн з Такаїчі він зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні, з яким зробив селфі на китайському смартфоні.

Минулого жовтня він підлестився президенту США Дональду Трампу великою золотою короною.

Єдиний лідер, якого він не зміг зачарувати, – це Кім Чен Ин з Північної Кореї. Пхеньян відхилив пропозиції Лі про мир і не виявив особливого інтересу до примирення. Цього тижня Пхеньян зажадав вибачень від Сеула, звинувативши його в запускі дронів спостереження на своїй території.

Лі похвалив навички гри на барабанах Такаічі в дописі на X і порівняв їхні дипломатичні зусилля з музичним дуетом.

«Навіть якщо наш час дещо відрізнявся, ми поділяли наш намір знайти той самий ритм», – написав він. «У тому ж дусі ми продовжуватимемо будувати спільними зусиллями орієнтовані на майбутнє корейсько-японські відносини».