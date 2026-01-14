Двоє мешканців Миколаєва, перебуваючи у стані сп’яніння, пошкодили мережевий кабель у приміщенні тимчасового укриття.

Вчора, 13 січня, близько 23:00 до операторів спецлінії 102 надійшло повідомлення від фахівця Миколаївської міської ради, який повідомив, що невідомі особи у захисній споруді, яка розташована на зупинці громадського транспорту «Вулиця Соборна» пошкоджують обладнання, що під’єднане до системи «Безпечне місто».

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління та екіпаж патрульної поліції. Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували стан пошкодження комунального майна та, за орієнтуванням і при підтримці аналітиків обласного главку поліції, розпочали відпрацювання прилеглої території. У результаті, неподалік помітили двох молодиків, які були схожі за описом і перебували в стані сп’яніння. Поліцейські їх запросили до відділку для подальшої перевірки.