Сьогодні, 14 січня, ВР призначила міністром оборони України Михайла Федорова. Можна тільки вітати таке рішення і сподіватися, що йому вдасться масштабувати своє бачення системних змін на весь оборонний комплекс. Ось як він сам про це розповів.

-Я йду на посаду Міністра оборони не як міністр, який побудував цифрову державу та створив Дію, а як людина, команда якої з 2022 року багато часу працювала на війну. Завдяки роботі нашої команди та підтримці Президента в Україні зʼявилися Старлінки, Армія дронів, Лінія дронів, Брейв1, система мотивації єБали, UNITED24, перший у світі амазон для війни Брейв1 Маркет. Ми допомогли реалізувати серію асиметричних операцій проти ворога, які провели ГУР та СБУ.

Але ми не просто реалізовували окремі проєкти. За цей час створено з нуля інноваційні ринки, яких раніше не існувало. На початку вторгнення в Україні було 7 компаній, які робили дрони. Сьогодні — понад 500. РЕБ — було 2 компанії, сьогодні — 200. Приватних компаній, які виробляли ракети, не було зовсім, сьогодні — більш ніж 20. НРК — було 0 компаній, стало — понад 100.

Ми почали системно шукати асиметричні рішення там, де класична війна була для нас занадто дорогою або неможливою: FPV-дрони замість ПТРК для знищення бронетехніки, дрони-коптери замість дефіцитних боєприпасів та артилерії, «українські ланцети» замість Хаймарсів, перехоплювачі як частина ППО.

Лише полк НГУ Лазар, який ми підтримали з нуля, знищив ворожої техніки на 15 мільярдів доларів. Або наш спільний проєкт з групою СБУ Альфа, завдяки якому знищили понад 300 одиниць ворожої ППО тільки у 2025 році. Або Лінія дронів, яка знищує кожну четверту ціль на фронті.

Проте сьогодні не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою. Необхідні комплексні зміни.

Наша мета — змінити систему: провести армійську реформу, покращити інфраструктуру на передовій, викорінити брехню й корупцію, зробити лідерство та довіру новою культурою. Щоб люди, які дають реальний результат, отримували винагороду й можливість зростати далі.

Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні та кіберудари по ворогу та його економіці. Зробити ціну війни для росії такою, яку вона не зможе потягнути.

Зупинити ворога силою.

Ми повинні почати роботу в інформаційно-когнітивному домені та протидіяти російській пропаганді, зокрема на території ворога.

Наша стратегія вже привела до того, що в грудні ворог втратив рекордні 35 тисяч росіян. Це верифіковані втрати. На кожне ураження є відео.

Ми запустили ринок перехоплювачів, які збивають десятки відсотків усіх шахедів.

Уже знищуємо росіян у морі та на їхніх власних аеродромах.

Ми першими у світі зробили дроново-штурмові полки, один із яких був ударною силою для нещодавньої деокупації Купʼянська.

Штучний інтелект уже став союзником України у війні: сотні AI-рішень працюють на фронті та застосовуються на всіх рівнях військових операцій. Ми рухаємося до повної автономності на полі бою — від машинного зору та аналітики даних до роїв дронів. Наша амбітна мета — зробити Україну першою країною у світі, яка зможе прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою ШІ. І багато іншого, про що не можемо сказати публічно.

Вирішення питання ефективної організації дасть нам змогу на 100% використати технологічний талант українців та досягнути всіх цілей війни.

Ми зобов’язані перемагати ворога в кожному технологічному циклі. Бути на один, на два, на десять кроків попереду — щоб зберігати життя наших воїнів і знищувати противника максимально ефективно.

Більше роботів — менше втрат.

Більше технологій — менше загиблих.

Життя українських героїв — найвища цінність!

Ми не маємо права на рішення, які коштують життів наших героїв.

Потрібно швидко, раз і назавжди змінити систему підготовки українських військовослужбовців. Якісна підготовка — це зменшення втрат і зростання ефективності. Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни.

Усе має базуватися на даних — це мій пріоритет. Ми будемо вимірювати ефективність усього.

Ми повинні масштабувати сильних і допомагати зростати тим, хто до цього готовий і працює на результат. Доступ до можливостей розвитку має бути рівним для всіх. Тому одним із перших рішень на посаді міністра оборони стане забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами, якого точно не вистачає. Це підвищить прогнозованість і якість планування.

Сьогодні топ-50 юнітів із 400 загалом забезпечують 70% уражень ворога. Уявіть потенціал Сил оборони, якщо ми допоможемо решті 350 вирости.

На власному прикладі взаємодії та спільних проєктів з Мадяром, К-2, Білецьким, Оболєнським, Флінтом, Ахіллесом, Феніксом, Рарогом, Хмарою, Перуном, Немезисом, Редісом та багатьма іншими неймовірними військовими ми побачили приклад справжнього лідерства.

Сильний командир взводу має стати командиром роти, роти — батальйону, батальйону — бригади, бригади — корпусу. Ми будемо оцінювати лідерство за реальними даними й результатами, а не за посадами.

Ми високо цінуємо співпрацю з міжнародними партнерами й будемо поглиблювати взаємодію. Президент особисто зробив історичну роботу із залучення міжнародних ресурсів. Наше завдання — використати їх максимально ефективно.

У цьому році ставимо ціль — збільшити обсяги міжнародної військової допомоги. Вибудувати реальні win-win відносини, щоб кожна гривня допомоги була чітко спрямованою на результат. Інтеграція партнерів — зокрема, їх наукового та дослідницького потенціалу — зробить нашу систему оборони сильнішою, водночас посилюючи їхні оборонні спроможності.

Довіра — наша головна валюта у взаємодії з партнерами, суспільством і військовими.

Тому антикорупція — фундамент нового Міністерства оборони. Сьогодні той, хто краде на війні, — наш ворог.

Ми виведемо розвиток українського ВПК на новий рівень: defense tech стане ключовою індустрією України на світових ринках і драйвером економічного зростання держави. Нам ще треба зробити домашню роботу, щоб створити українську ППО та свій артпостріл з лазерним наведенням. Це дасть змогу артилерії працювати точніше, швидше та ефективніше, зменшуючи ризики для наших військових. І це завдання від Президента.

За час повномасштабної війни в Україні підприємці розвинули з нуля топові військові компанії. Дякую кожному, хто змінив траєкторію свого бізнесу й поставив усе на захист нашої незалежності. Ми переконалися: якщо дати українцям свободу та рівні правила гри — вони роблять неможливе. Наше завдання — залучити максимальну кількість підприємців до оборонного виробництва. Більше конкуренції — вища якість і доступніша ціна.

Лише чітко рахуючи й дотримуючись математики війни, ми зможемо обійти ворога завдяки асиметрії та ефективності.

Найближчим часом ми зробимо глибокий аудит Міноборони та ЗСУ, щоб знайти додаткові можливості для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військовослужбовців.

Не всі плани я можу озвучувати публічно, але Комітет з питань національної безпеки ознайомлений з усіма деталями.

У нас є чітка візія та цілі війни, які погоджені Верховним головнокомандувачем, Президентом. Усі, хто допомагатиме досягати цілей війни — отримають необхідні ресурси для руху вперед. Хто не впорається — покине систему.

Системі оборони потрібні реальні, видимі зміни, які відчуваються на рівні особового складу, зменшують внутрішнє «пекло» системи й реально покращують спроможність армії та стан людей, які в ній служать.

Українці — найсміливіша нація. Зупинка другої армії у світі в лютому 2022 року й боротьба за свободу довели це та закарбували в історії на століття. І я впевнений, що нам усе вдасться.

І наостанок хочу сказати, що моє рідне місто Василівка в Запорізькій області, окуповане. Російські війська прийшли у Василівку в перші дні вторгнення. Я пишаюся своїм містом, тому що жителі й військові почали чинити спротив. Завдяки цій сміливій боротьбі наступ росіян далі зупинився на цьому напрямку, і це вплинуло на захист Запоріжжя. Останні 4 роки я живу тим, щоб деокупувати Василівку. Тому моя історія — особиста.

Дякую Президенту та Парламенту за довіру. За можливість служити українському народові. Слава захисникам України! Слава Україні!