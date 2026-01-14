Уряд США подав до суду ордери на арешт ще десятків танкерів, пов’язаних з торгівлею венесуельською нафтою, повідомили чотири джерела, знайомі з цим питанням. Оскільки Вашингтон зміцнює контроль над поставками нафти в південноамериканську країну та з неї.

За останні тижні американські військові та берегова охорона захопили п’ять суден у міжнародних водах, які або перевозили венесуельську нафту, або перевозили її в минулому. Ці арешти були частиною кампанії Вашингтона з усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро від влади, яка завершилася його захопленням американськими військами 3 січня, нагадує Reuters.

Відтоді адміністрація президента Дональда Трампа заявила, що планує контролювати нафтові ресурси Венесуели на невизначений термін у прагненні відновити занедбану нафтову промисловість країни.

У грудні Трамп запровадив блокаду, щоб запобігти перевезенню венесуельської нафти танкерами, що перебуває під санкціями, що призвело до майже повної зупинки експорту. Поставки відновилися цього тижня під наглядом США.

ДІЇ, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ КОНФІКАЦІЇ

Уряд США подав численні цивільні позови про конфіскацію до окружних судів, переважно у Вашингтоні, округ Колумбія, що дозволяє вилучення та конфіскацію нафтових вантажів та суден, які були задіяні в торгівлі, повідомили джерела Reuters. Вони відмовилися бути іменованими через делікатність питання.

Точна кількість ордерів на вилучення, на які подали США, і скільки з них вони вже отримали, незрозуміла, повідомили джерела, оскільки документи та судові накази не є публічними. Вони додали, що було подано десятки.

Перехоплені судна або перебували під санкціями США, або були частиною «тіньового флоту» нерегульованих суден, які приховують своє походження, щоб перевозити нафту від ключових виробників, що перебувають під санкціями – Ірану, Росії чи Венесуели.

У морі все ще перебуває багато танкерів, які перевозять венесуельську нафту до головного покупця Китаю, або робили це раніше. США запровадили санкції на багато з цих суден за сприяння торгівлі нафтою з Венесуелою чи Іраном.

ВИЛУЧЕННЯ СУДЕН ПРИЗУПИНЕНО З П’ЯТНИЦІ: ДЖЕРЕЛА

За словами джерел, дії США щодо вилучення суден призупинені з п’ятниці. Вони також зазначили, що дії можуть відновитися проти суден та вантажів, не дозволених США.

Міністерство оборони разом з іншими американськими агентствами «вишукуватиме та перехоплюватиме ВСІ судна темного флоту, що перевозять венесуельську нафту, у час і в місці, яке ми оберемо», – заявив речник Пентагону Шон Парнелл у п’ятницю на X.

Сполучені Штати нещодавно атакували як судна, так і вантажі на них. Це ескалація порівняно з попередніми вилученнями іранських вантажів між 2020 і 2023 роками, повідомили джерела в судноплавній галузі. У цих попередніх випадках правоохоронці США конфіскували нафтовий вантаж, але не саме судно.

Генеральний прокурор США Пам Бонді заявила 7 січня в соціальних мережах, що Міністерство юстиції «стежить за кількома іншими суднами на предмет вжиття аналогічних заходів». Це сталося після захоплення танкера Bella-1, який був порожній, і це був перший випадок за останній час, коли американські військові захопили судно під російським прапором.

Росія, як і Венесуела, покладається на тіньовий флот для перевезення нафти, що перебуває під санкціями.

Міністерство закордонних справ Росії назвало ці дії «незаконним застосуванням сили» американськими військовими, додавши, що застосування санкцій США було «без правових підстав».