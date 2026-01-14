В період з 07.00 по 17.00 14 січня 2026 року ворог активізував повітряні атаки в напрямку міста Київ, застосовуючи реактивні БпЛА.

До знищення та протидії ворожим реактивним дронам залучені усі необхідні засоби, зокрема авіацію.

Станом на 17.00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях.

Після вивчення уламків спеціалісти імовірно з’ясують тип БпЛА та його корисне навантаження.

Втім атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні шахеди або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу!