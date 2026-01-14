9 грудня 2025 року державним інспектором зафіксовано порушення природоохоронного законодавства на території між селищем Миролюбове та селом Степове Воскресенської територіальної громади.

Встановлено факт неналежного зберігання пестицидів та агрохімікатів, що створює потенційну загрозу для довкілля і здоров’я людей.

Про це повідомляє Держекоінспекція Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Окрім цього, зафіксовано забруднення земельних ділянок загальною площею понад 336 кв. м. Фахівцями інспекції здійснено відбір проб ґрунтів.

За результатами лабораторних досліджень підтверджено факт забруднення земельних ресурсів, у зв’язку з чим винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у розмірі 850 грн.

Також проведено розрахунок завданої шкоди, загальна сума якої склала 8 710 грн.

Адміністративний штраф та завдані збитки сплачені порушником у добровільному порядку.

