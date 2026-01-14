Реєстр об’єктів критичної інфраструктури (ОКІ) є ключовим інструментом національної системи захисту критичної інфраструктури, що забезпечує єдиний облік та категоризацію об’єктів критичної інфраструктури України.

Лише після внесення до Реєстру ОКІ такий об’єкт набуває статусу критичної інфраструктури з присвоєнням відповідного індикатора (реєстраційного номера).

Загальне число об’єктів у Реєстрі ОКІ наразі вже перевищує 4600, повідомляє Держспецзв’язку, яке є держателем та адміністратором Реєстру ОКІ як уповноважений орган у сфері захисту критичної інфраструктури України. Служба здійснює облік, узагальнення, систематизацію, аналіз та надання інформації з Реєстру, а також відповідає за внесення (та виключення) інформації про ОКІ в Реєстр.

У 2025 році до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури внесено відомості про 2046 нових ОКІ, а також погоджено 1306 паспортів безпеки на ОКІ (обов’язкові для ОКІ 1-ї та 2-ї категорій критичності).

