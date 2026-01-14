Російські війська на півдні України застосовують тактику малих груп та броньованих проривів, однак Сили оборони щодня знищують значну кількість ворожої техніки.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, українські військові щодоби ліквідовують по кілька одиниць бронетехніки противника, зокрема 2-3 танки, а також 5-6 бойових машин піхоти й інших бронемашин. На південному напрямку діють кілька ворожих угрупувань.

Як пояснив Волошин, на ділянці від Дніпра на схід у бік Гуляйполя воює 5-а загальновійськова армія РФ. Вона застосовує тактику малих піхотних груп та інфільтрації, здійснюючи штурми хвилями – одна група за одною.

“Ці штурмові групи йдуть, щоб не дати часу Силам оборони України підтягнути поповнення, налагодити логістику, і тим самим їм вдається досягати певних успіхів”, – розповів речник.

На східному Олександрівському напрямку, за словами співрозмовника, переважно діють 36-а та 29-а армії РФ, які використовують малі броньовані групи.

“Коли, наприклад, збирається ворожа бронегрупа, попереду у них їде танк, за ним декілька бойових броньованих машин і автомобілі, вантажні автомобілі, на кузові яких пересувається група десанту. І коли ця бронегрупа вривається в наш населений пункт, їхня піхота, штурмовики розосереджуються, намагаючись сховатися в різних укриттях, будівлях”, – додав він.

Волошин зазначив, що така тактика дає певні переваги противнику, і хоча Сили оборони щодня знищують такі бронегрупи, окупанти продовжують робити подібні спроби досить часто.