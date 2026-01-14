У межах дослідження, науковці щоденно опитували 437 учасників зі США та 106 респондентів з інших країн у період до та після президентських виборів у 2020 році, пише ЛБ.

Учасники повідомляли про тривалість і якість сну, рівень стресу, емоційний стан і вживання алкоголю.

Результати показали, що напередодні виборів спостерігалося помітне зменшення тривалості та ефективності сну, зростання рівня стресу, негативного настрою та споживання алкоголю. Найбільш вираженими ці зміни були серед жителів США. У ніч виборів американські учасники частіше прокидалися та гірше відновлювалися під час сну.

Рівень стресу різко зріс у дні перед виборами як у США, так і за їх межами, однак саме серед американців ці коливання були найбільшими. Після офіційного оголошення результатів виборів рівень стресу в обох групах суттєво знизився.

«Наші результати науково підтверджують те, що багато людей відчували інтуїтивно: політична напруга може мати реальні наслідки для психічного здоров’я та сну», — зазначив керівник дослідження, директор Центру сну та пізнання BIDMC Тоні Каннінгем.

Дослідники наголошують, що вибори 2020 року відбувалися в умовах хронічного стресу, спричиненого пандемією COVID-19. Попри це, саме гострий стрес, пов’язаний із виборчим процесом, мав помітний додатковий вплив на самопочуття людей. На думку авторів, майбутні дослідження мають враховувати поєднання різних стресових факторів, щоб точніше оцінювати їхній вплив на психічне здоров’я.

Вчені також припускають, що зв’язок між виборами та сном може бути двостороннім: не лише політичні події впливають на сон, а й порушення сну можуть позначатися на громадянській активності та участі у виборах.