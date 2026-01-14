Нейрохірурги та отоларингологи Міської лікарні швидкої медичної допомоги почали проводити сумісні оперативні втручання при надходжені пацієнтів з політравмою з ураженням голови та шиї, коли потрібно лікувати переломи черепа та носа, пазух, гортані, а також відновлювати дихання, слух та мовлення після травм обличчя, що вимагає комплексного підходу та командної роботи для порятунку життя пацієнта та відновлення функцій.

Про це повідомили в УОЗ Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Втручання обох спеціалістів вимагають зокрема пацієнти з бойовими травмами, постраждалі від обстрілів, після ДТП, пацієнти з поєднаними патологіями у нейрохірургії та отоларингології. Враховуючи, що лікарня швидкої медичної допомоги надає допомогу не лише мешканцям Миколаєва, але й прифронтового Херсона та області, потреба у таких видах втручань нагальна.

Сьогодні така мультидисциплінарна співпраця є стандартом для порятунку пацієнтів із важкими поєднаннями травм головного мозку та ЛОР-органів.

Для цих завдань заклад має відповідне сучасне обладнання. Зокрема у 2025 році за кошти місцевого бюджету було закуплено систему ендоскопічної візуалізації для ЛОР обстеження. За рахунок благодійної допомоги отримано набір для сучасних видів костного доступу (трепанації) з електротрепанами, тощо.

Наприкінці минулого року нейрохірургами та отоларингологами лікарні було виконано вже 2 сумісних втручання. Така колаборативна робота спеціалістів дає кращий результат для пацієнта. Особливо це стосується ендоскопічних (через ніс) втручань на основі черепа. Як зазначають фахівці, всі операції, які отоларингологи виконують спільно з нейрохірургами, – унікальні.

