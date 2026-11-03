До ночі і трохи вночі біля скандально відомого будинку, який виявився розподільчим мобілізаційним пунктом Нацгвардії, тривало протистояння, у якому вже важко було зрозуміти, хто за кого, бо “місцевих” було вже занадто багато для місцевих, у них уже з’явилися травмати і файєри, перцеві балончики і бити. Автобус, у якому мали везти “визволених” із будинку до лікарні на огляд, перевернули і розтрощили, у будинку уже нікого не було, але натовп і не збирався розходитися.

Тим часом командувач УВ(с) «Азов», бригадний генерал Денис «Редіс» Прокопенко зробив офіційну заяву і заявив про спроби дискредитувати Національну гвардію України.

Ось текст заяви:

«Усі батальйони, полки та бригади 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» знаходяться на передовій та 24/7 виконують поставлені бойові задачі.



Солдати, сержанти та офіцери «Азову» щоденно на складних умовах стримують противника, проливаючи кров та віддаючи свої життя.



Я, командир угруповання військ «Азов», постійно знаходжусь разом зі своїм особовим складом на фронті.



У цей же час люди, які жодним чином не причетні до захисту країни, не служать у війську та не допомагають силам оборони, займаються саботажем в тилу, дискредитуючи українських військових та створюють вигідну для Росії картинку.



Росіяни зацікавлені в розділенні українського суспільства та війська, дестабілізації ситуації в Україні та очорненні образа військового.



Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі запити росіян.



Наша держава веде важку кровопролитну війну за своє існування. У цій ситуації потрібно або захищати країну на фронті, або допомагати фронту в тилу, а не влаштовувати провокації та грати на руку ворогу.



«Азов» впродовж 10 років захищає Україну та її громадян. Ми продовжимо робити це, попри всі намагання дискредитувати підрозділ, і не дозволимо нікому спаплюжити честь українського війська.



Тримаємо стрій, знищуємо окупантів! Слава Україні!».

Бригадний генерал Денис «Редіс» Прокопенко.

А на місце подій підтягнулися реальні військові,

Ось що написав про це відомий військовий Євген Крась.

-Під Києвом медсестра. Але не медсестра, а «журналіст-розслідувач» з Тік-Ток, яка одягнула форму лікаря.

На авто швидкої допомоги, але це не медична допомога, а просто автобус, який придбали як транспортний засіб.

З лейбою медичної приватної лікарні. Лікарні, яка не працює вже два роки.

Приїхала під обʼєкт військової частини:

Там катують.

Четверо при смерті.

Зламаний хребет.

Особа викликала поліцію, перед нею стала на коліна, включила тік-ток. І понеслось.

ФСБ – окей, чотири бали. Ну, не можете на фронті. Не можете зламати армію. Але з бидлом та корупціонерами в тилу умієте красиво розігрувати. Чому не пʼять балів? В кінці зрозумієте.

Що це за будівля? Це будівля, де сидять військові в СЗЧ, які хочуть повернутися на службу. Тому на відео ви бачите буквально кілька десятків чоловік у яких немає ніяких проблем. Ніяких паралізованих, закатованих, побитих.

Родзинка вечору.

Молодий півень заліз на паркан і погрожував солдатам в будівлі своїм батєй і як він всіх порішає. В результаті він падає з паркану і травмується. Це буквально на відео. Далі в ТГ-каналах несуть байку про «в будівлі тримали 14-річного». Який сам у двір завалився з паркану.

Гротеск вечору.

У будівлі перебував наркозалежний чоловік, який передумав відновлюватися на службі та думав втекти. Я так розумію це саме з ним інші троє «переламані хребтом». Зрозуміло, якщо ти в СЗЧ і вертаєшся на службу, то ти не можеш встати і знову втекти. Ці особи чотири визвалися поїхати в лікарню, коли на місце подій прибув Буданов і командувач НГУ Півненко.

І знаєте що зробило стадо мавп?

Автобус на якому домовились усіх охочих поїхати на обстеження відвезти до лікарні – розгромили.

Стадо буквально пробувало перевернути «бус тцк». Хоча це автобус нацгвардії, з характерною літерою G на номерах. В таких бусах ніколи не возять нікого для мобілізації. Цей автобус мав везти в лікарню «визволених», а вони його розгромили.

Але ФСБ не змогло. Бо весь цей театр абсурду мав дуже гнітючий вигляд.

Поки не настало священне ритуальне очищення. На місце стягнулося чимало військових.

Вони під гаслом «Слава Україні» швидко розчистили вулиці від біснуватих. Абсолютно. Тотально. Безупинно.

Драпали всі хто куди тільки міг. Ні газ, ні травматичні пістолети, ні наркотики, ні вечірнє спʼяніння не допомогло…

Нападати на військових не можна.

Хочеш на когось нападати – іди служити.

Не хочеш служити? Шукай роботу з бронню. Не маєш фаху? Спробуй себе в МНС, там завжди іде набір. Поважна, захоплива робота. Не хочеш в МНС? Іди в поліцію. Не хочеш в поліцію – та йди вже діловодом та писарем в СБС. Посад тилових купа”, – написав Карась.

Як би там не було, але “повстання на Борщагівці” потребує відповідей – про дії всіх сторін конфлікту. Зараз уже пишуть, що частково самонанзвана медикиня сама на кінець була в шоці від того, що заварила, але маємо визнати – вона стала каталізатором процесу, який давно назрів. І цей процес стосується всього, що пов’язане з мобілізацією, з корупцією і несправедливістю у цій сфері, з беззаконням та жорстоким поводженням. Тож всі розслідування, які вчора були започатковані, мають бути завершені. І не тільки щодо самозванки, але й щодо порушень і жорстокостей, яких не має бути ні тут, ні деінде.

P.S. Вже після виходу цього матеріалу Буданов зробив заяву, тож додаємо її для завершення сказаного.

“Учорашні події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози.

Правоохоронці та уповноважені органи зʼясовують усі деталі, щоб встановити обʼєктивну й повну картину подій, вжити необхідних заходів для притягнення до відповідальності винних і недопущення повторення такого в майбутньому.

Просто зараз ми випрацьовуємо всі необхідні рішення із силовим блоком для адекватної реакції та запобігання провокаціям.

Закликаю всіх українців завжди керуватися інтересами нації та держави під час ухвалення будь-яких рішень і владнання конфліктних ситуацій”, – написав голова ОП Кирило Буданов.

Нагадаємо, Офіс військового омбудсмена призначив перевірку через ситуацію на Петропавлівській Борщагівці

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