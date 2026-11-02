Начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області Борис Бреус розповів журналістці «Слідства.Інфо», що інформацію про «незаконне» утримання військових у Петропавлівській Борщагівці поширила жінка, яка представилась власницею компанії «Мед-престиж».

Ця «приватна швидка» не працює з 2023 року. Її реальний власник розповів «Слідству.Інфо», що машину, яка приїхала на місце інциденту, він продав у 2024-му. «Слідство.Інфо» встановило особу «лікарки». Це Валентина Молода — власниця клініки пластичної та естетичної хірургії.

За даними Суспільного, жінка, яка представилася Валентиною і назвалася власницею приватної клініки «Мед-престиж» заявила, що у будівлі понад 37 днів утримується чоловік, який переніс операцію. Загалом поранених — чотири людини. Швидку допомогу, за її словами, викликали родичі утримуваних у будівлі людей.

У коментарі «Слідству.Інфо» начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області Борис Бреус повідомив, що поліцію на місце події викликала саме жінка, яка представилась лікаркою.

«Почали збиратися люди. Дана громадянка почала поширювати інформацію, що там перебувають люди, які, на її думку, незаконно позбавлені волі, і потребують негайно медичної допомоги. Ну і після цього вже почали прибувати як місцеві мешканці, так і представники правоохоронних органів», — розповів Бреус.

«Слідство.Інфо» проаналізувало всю інформацію, яка стосується цієї приватної клініки. За даними YouControl, ТОВ «Мед-престиж» зареєстрована у лютому 2012 року в Миколаєві. Власник компанії — громадянин Ізраїлю Михайло Фурман. Раніше чоловік мав громадянство Росії, але після початку повномасштабної війни — орієнтовно у 2023-2024 роках — від нього відмовився.

«Слідство.Інфо» поспілкувалося з Фурманом. Він розповів, що клініка «Мед-Престиж» насправді припинила діяльність у 2023 році, але ТОВ не закрита. За словами чоловіка, компанія мала пʼять машин «швидких»: одну віддали миколаївським військовим, інші чотири — продали.

Машина, яка приїхала на виклик у Петропавлівську Борщагівку

Фурман зазначив, що машина, яка приїхала у Петропавлівську Борщагівку, була продана останньою — у 2024 році.

«Умови продажу були такі, що вони знімуть всі наші “мед-престижівські” логотипи. Вони не мають права їздити з моєю торговою маркою. І представлятися власницею вона теж не має права», — повідомив Фурман.

Жінка, яка представилась власницею приватної клініки «Мед-престиж», — 49-річна Валентина Молода. Згідно зі сторінкою в Instagram, вона працює у клініці пластичної та естетичної хірургії «Молода-я».

Валентина Молода, яка назвала себе власницею клініки «Мед-престиж»

Крім цього, за даними YouControl, Молода є засновницею і керівницею ГО «Міжнародна асоціація лікарів-ін’єкціоністів в галузі естетичної медицини», Святошинської районної у місті Києві федерації дзюдо та єдиноборств, ТОВ «Медичний центр геронтології, реконструктивної, пластичної та естетичної хірургії, екстреної медицини “Прайм”», а також засноцею і представницею ГО «Всеукраїнський альянс громадян соціально-патріотичних проєктів та національного розвитку “Пліч-о-пліч”».

Раніше жінка мала ФОП з основним видом діяльності «надання інших індивідуальних послуг», який закрила у 2014 році.

У 2020 році щодо Молодої зареєстрували кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 КК України — умисне легке тілесне ушкодження. За даними МВС, вона також перебувала в розшуку у цій справі. У червні 2026-го жінку звільнили від відповідальності у звʼязку із закінченням строків давності.

Крім цього, у 2020 році Молода мала борг понад 112 000 грн в АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Згідно з реєстром судових рішень, вона також їздила п’яною за кермом, скоїла ДТП у Східниці, а згодом — залишила місце аварії. 12 червня 2022 року в готелі на Львівщині Молода нібито матюкалася на працівників та «чіплялася» до них. Таким чином, як вважає слідство, жінка порушила громадський спокій і порядок громадян.

У її соцмережах є й інша цікава інформація – там вона називає себе журналісткою-розслідувачкою.