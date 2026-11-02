До будинку, яке стало місцем протистояння через знущання над СЗЧшниками, прибув голова ОП Кирило Буданов. Він зявив, що бере під особистий контроль ситуацію в Петропавлівській Борщагівці та пообіцяв покарати винних.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що ситуацію після подій у Петропавлівській Борщагівці необхідно врегулювати, а всі обставини — з’ясувати. За його словами, попри те, що частина військових могла самовільно залишити місце служби, це не виправдовує можливих неправомірних дій щодо них.

Під час його знаходження там з’ясувалося, що на території будинку знаходиться підліток, якого нібито перекинули туди через паркан, він поранений, Буданов закликав його сестру піти забрати хлопця.

Тих мобілізованих, що перебували там, вже вивезли на іншу локацію, бо після розголосу залишатися там небезпечно, повідомили у Нацгвардії.

Сестру хлопця знайшли, вона його вивела. У мережі пишуть, що перед тим 14-річний хлопець, якого нібито «взяли в полон у будинку», заліз на дерево, звідки відривав цеглу від паркану й кидав її у вікна. Зрештою впав на подвір’я, де його й підібрали. Після цього, злякавшись, почав удавати, що «нічого не розуміє».

Але це тільки епізод у всьому. Буданов наголосив, що замовчати те, що сталося, вже неможливо, адже інформація широко поширилася. Він пообіцяв узяти ситуацію під особистий контроль і домогтися покарання тих, хто завдав шкоди дитині.

Також, за його словами, справа перебуватиме під наглядом Державного бюро розслідувань, Офісу генерального прокурора та інших правоохоронних структур.

Водночас Буданов повідомив, що в будинку немає «заручників» і чекати там більше немає на кого, тож закликав людей розходитися.

Журналісти пишуть, що на місці конфлікту нарешті стало тихіше.