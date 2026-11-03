Словаччина долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких незаконно депортували або примусово перемістили під час війни.

Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Марек Ешток, передає Кyiv Рost.

Він зустрівся 2 листопада з послами України та Канади, щоб офіційно передати їм дипломатичну ноту про приєднання Словаччини до коаліції.

«Приєднавшись до коаліції, Словаччина долучається до міжнародних зусиль, спрямованих на убезпечення повернення українських дітей, яких незаконно депортували або примусово перемістили під час війни», — зазначив Ешток.

Тож Словаччина передала дипломатичну ноту про вступ до об’єднання українському та канадському послам.

Як повідомляло Інше ТВ, Нова Зеландія долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей